Овчинский: в Очаково-Матвеевском появится дом по программе реновации

Выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения дома в целях реализации программы реновации в районе Очаково-Матвеевское. Дом будет расположен по адресу: ул. Большая Очаковская, з/у 40/12, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Под застройку выделен земельный участок площадью 0,75 га. На нем построят жилой дом предельной площадью 18 тыс. кв. м. Также в рамках программы реновации будет предусмотрено комплексное благоустройство придомовой территории и строительство детских площадок. Первые этажи займут коммерческие и бытовые объекты. Здание будет находиться в непосредственной близости от Большого Очаковского пруда, где есть комфортная благоустроенная территория, а также зоны для прогулок и отдыха на свежем воздухе», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Рядом находится станция метро «Озерная» Солнцевской линии, что станет дополнительным плюсом для жителей.

Градостроительный план земельного участка — один из основополагающих документов, необходимых при строительстве объектов. В нем содержатся подробные сведения о том, что можно возвести на участке, какие максимальные параметры допустимы для того или иного здания.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.

