Овчинский: в новостройках ВАО почти 90 помещений занимает малый и средний бизнес

В Восточном административном округе порядка 89 нежилых помещений задействовано под размещение предприятий малого и среднего бизнеса, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Данные помещения расположены на первых нежилых этажах новостроек по реновации. Там открываются магазины, кафе, ПВЗ, частные медучреждения, а также досуговые и образовательные центры для горожан.

«На востоке столицы город передал под заселение 57 новостроек по программе реновации. На первых этажах в округе уже используется 89 нежилых помещений. Больше всего их в районе Измайлово — 27, там уже открыли точки торговли, а также пункты выдачи заказов и кафе. На втором месте Северное Измайлово, где функционируют 23 предприятия, в том числе центры информирования по переселению, диспетчерские службы и салон красоты. Завершает рейтинг район Перово — 13 организаций социально-бытового назначения», — прокомментировал Овчинский.

Всего в рамках реновации на первых этажах жилых комплексов предусмотрено строительство почти 8 тыс. нежилых помещений, в которых будет создано свыше 200 тыс. рабочих мест.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что чаще всего на первых этажах новостроек по реновации появляются предприятия торговли.

Программа реновации в столице была утверждена в 2017 году. Она затрагивает почти 1 млн жителей города и предусматривает расселение 5176 домов.