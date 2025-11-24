Овчинский: в Можайском районе возвели трехсекционный ЖК по реновации

В Западном административном округе Москвы в рамках программы реновации сдан в эксплуатацию жилой дом общей площадью свыше 14 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В Можайском районе возвели трехсекционный жилой комплекс по адресу: улица Говорова, дом 14А. В новостройке 121 квартира с улучшенной отделкой, четыре из которых адаптировали для маломобильных граждан. Суммарная жилая площадь составляет более 7 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что доме имеется подземный паркинг, а на прилегающей территории выполнено комплексное благоустройство и установлена детская игровая зона на специальном прорезиненном покрытии для безопасности.

На всей территории комплекса созданы безбарьерные условия. Сквозные входные группы, находящиеся на одном уровне с землей, позволили избежать лестниц и порогов у подъездов и в вестибюлях, что делает перемещение максимально удобным для всех.

Кроме того, в каждом из светлых и просторных подъездов оборудованы помещения для консьержей и отдельные кладовые для хранения детских колясок, самокатов, велосипедов и прочего личного инвентаря, что освобождает место в квартирах.

В здании установлены современные лифты, способные поднимать до 1000 кг и адаптированные для перевозки людей с ограниченной мобильностью.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».