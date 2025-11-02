Овчинский: в Москве провели 950 выездов для мониторинга стройконтроля

С начала текущего года специалисты департамента градостроительной политики Москвы провели масштабную работу по мониторингу организации строительного контроля и осуществили 950 выездов на объекты, которые возводятся за счет бюджетных средств, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

АНО «Строймониторинг» отслеживает выполнение сроков и качества строительства городских объектов для контроля запланированного в мегаполисе объема ввода объектов недвижимости в эксплуатацию. Работа ведется в рамках реализации столичной программы «Градостроительная политика».

«Наша деятельность направлена на системное повышение качества и надежности строительства в Москве. При мониторинге оценивается исполнение заказчиком возложенных на него функций строительного контроля на соответствие нормативам и стандартам качества. Все результаты заносятся в чек-листы и интегрируются в систему управления инженерными данными СУИД (EXON), что обеспечивает единый учет на всех стадиях строительства», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Так, в ходе мониторинга организации строительного контроля дается оценка корректности оформления технической документации, соблюдения последовательности технологических процессов, оформления актов освидетельствования скрытых работ и выборочно проверяется качество работ, в том числе соответствие материалов проектной документации.

В этом году специалисты провели 950 выездов на 446 объектов. По итогам мониторинга выявлено более 3 тыс. замечаний, большинство из которых уже устранены. Остальные находятся под наблюдением организации до полного исполнения.