Овчинский: в Метрогородке по реновации установили более 100 камер и фонарей

В Москве по программе реновации в Метрогородке установили освещение в двух ЖК

В рамках реализации программы по реновации в московском Метрогородке специалисты уже установили возле двух жилых комплексов более 100 камер видеонаблюдения и уличных фонарей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Камеры видеонаблюдения и уличное освещение сделают дворы жилых комплексов более безопасными и комфортными. Этой стороне вопроса московские власти всегда уделяют пристальное внимание.

«На Открытом шоссе возвели и передали под заселение два новых жилых комплекса. Территорию вокруг новостроек комплексно благоустроили. В частности, здесь установили 54 камеры видеонаблюдения и 47 современных фонарей. Подобное оснащение предусмотрено стандартами программы реновации. Такие решения позволяют сделать общественные пространства во дворах безопаснее и удобнее для жителей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Подробную информацию о программе можно почитать на официальном городском портале mos.ru.

Программа реновации в российской столице стартовала с 2017 года. Она коснется около миллиона человек. За время проекта власти планируют расселить 5176 домов старого фонда в новые многоэтажные жилые комплексы с квартирами с улучшенной отделкой. По поручению Собянина специалисты наращивают темп реализации реновации в два раза.