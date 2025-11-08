Овчинский: в Метрогородке по реновации расселили 13 домов

В столичном районе Метрогородок, расположенном на востоке Москвы, около 860 семей из 13 ветхих домов уже справили новоселье в новых квартирах. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Освобождаемые дома идут под снос, а на их месте в рамках программы реновации ведется строительство новых зданий с необходимой инфраструктурой.

«Всего по программе реновации в Метрогородке предстоит расселить 75 домов. В 2023 году под заселение передали новостройку по адресу: Открытое шоссе, дом 30, жилая площадь которой превышает 54 тыс. кв. м. Туда начали переезжать жители сразу 13 старых домов», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на данный момент их расселение полностью завершено, и все эти горожане отметили новоселье в квартирах, полученных по программе реновации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% энергоресурсов в сравнении со старыми пятиэтажками.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».