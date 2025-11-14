сегодня в 11:56

Овчинский: в Марфине построят около 35 тыс кв м недвижимости по проекту КРТ

В районе Марфино Северо-Восточного административного округа (СВАО) реорганизуют неэффективно используемый участок по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Правительство Москвы приняло соответствующее постановление, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Участок находится по адресу: улица Большая Марфинская, владение 4. Его площадь — 1,03 га. На этой территории благодаря реорганизации появится около 35 тыс. кв. м недвижимости.

«Большую часть составит площадь жилого комплекса, который возведут для реализации программы реновации. Общая площадь квартир там составит около 20 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить новым жильем примерно 700 горожан. В нежилой части комплекса организуют встроенно-пристроенные помещения площадью 4,1 тыс. „квадратов“ для городских нужд», — сказал Овчинский.

Рядом с участок находятся станция «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии метро. В пешей доступности расположены школы, детские сады, взрослая и детская поликлиники, магазины.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в семи районах Москвы. В рамках программы на месте бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков появляются обустроенные городские пространства, которые гармонично вписываются в окружающую среду.

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га.

