Овчинский: в Марфине освободили две площадки под дома по реновации

В районе Марфино были освобождены от зданий старого жилого фонда две территории. На площадках возведут новые дома по реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в рамках действующей программы реновации в этом районе предстоит расселить 37 многоквартирных домов. Улучшенные жилищные условия получат порядка 7 тыс. местных жителей.

«Площадки расположены на Ботанической улице. Сейчас для новых жилых домов готовится проектная документация. После полного расселения дома — участники программы реновации демонтируют по технологии „умный снос“: здания разбирают поэтапно, а строительный мусор сортируют и отправляют на переработку. Новостройки на освобожденных участках возводятся с учетом технологий сниженного потребления ресурсов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что дворы благоустраиваются, а также создается необходимая социальная инфраструктура в шаговой доступности от дома.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что за 3 года Москва выделила почти 270 га земли под возведение новых домов по программе реновации. Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».