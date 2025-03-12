Овчинский: в Лосиноостровском районе появится 5 ЖК по реновации

В рамках программы реновации в Лосиноостровском районе САО построят 5 домов суммарной площадью 96 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в Ккомплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Строительство ведется по следующим адресам: улица Изумрудная (земельные участки 44/1 и владение 28), а также улица Тайнинская (земельные участки 3, 11 и владение 16).

По словам Овчинского, на Изумрудной улице возводятся 2 жилых комплекса, в которых будет размещено 338 квартир с улучшенной отделкой. На Тайнинской улице строятся 3 дома, где планируется разместить 566 квартир.

«Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения. Новые дома по программе реновации возводят в районе с развитой инфраструктурой», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что новостройки возводятся в районе с развитой инфраструктурой, включающей учебные заведения, медицинские центры, магазины, кафе и парк «Торфянка».

Во всех подъездах домов оборудуют помещения для консьержей и колясочные. Первые этажи зданий будут нежилыми, что позволит в будущем разместить там объекты социально-бытового назначения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о применении префаб-технологий при строительстве домов по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».