Овчинский: в Лосиноостровском построят ЖК по реновации

В Северо-Восточном административном округе столицы планируется возведение нового жилого комплекса, общая площадь которого превысит 15,4 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство будет осуществлено на Изумрудной улице, на участке 12А, там, где ранее располагался дом № 12, расселенный в рамках программы реновации.

«В районе Лосиноостровский появится новый жилой комплекс, рассчитанный на 161 квартиру общей площадью свыше 9,7 тыс. кв. м. Четыре квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан. В районе развитая инфраструктура: в пешей доступности находится станция метро „Бабушкинская“. Поблизости расположены школы, детские сады, поликлиники, городская больница, а также торговый центр. Будущий дом будет окружен зеленью: через дорогу находится Бабушкинский парк, а рядом — парк „Торфянка“ с уютным прудом», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что в настоящее время на площадке ведутся работы по отрывке котлована и монтажу шпунтового ограждения.

Территория вокруг дома будет комплексно благоустроена и озеленена. Во дворах обустроят безопасные игровые и спортивные площадки с покрытием из резины, а также места для отдыха.

Новые жильцы смогут вселиться в квартиры с улучшенной отделкой «под ключ», выполненной по стандартам реновации, что позволит им сэкономить деньги и время на ремонте. Все лоджии будут остеклены, а на фасаде здания предусмотрены специальные корзины для кондиционеров.

Ранее мэр МосквыСергей Собянин рассказывал про переселение в новостройку по программе реновации в районе Люблино.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».