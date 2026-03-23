Овчинский: в Люблине возведут еще один дом по реновации

Для возведения многоквартирного дома в рамках программы реновации в районе Люблино на юго-востоке Москвы в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) внесли изменения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Новостройка расположится по адресу: ул. Совхозная, вл. 10, з/у 1 и 2.

«Предельная общая площадь квартир составит 45 тыс. кв. м. В здании также предусмотрены нежилые помещения — порядка 4 тыс. кв. м. Они будут находиться на первом этаже, в будущем там можно открыть магазины, аптеки и пункты выдачи заказов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Строительство всех объектов по программе реновации осуществляется одновременно с созданием сопутствующей инфраструктуры, что обеспечивает рациональное использование территорий и комплексный подход к формированию комфортной городской среды. В районе Люблино уже имеется все необходимое для этого: станция метро, наземный общественный транспорт, школы, детсады, поликлиника, торговые центры, а также один из крупнейших лесопарков столицы — Кузьминский.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

