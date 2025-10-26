Овчинский: в Лефортове строят дом по реновации на 194 квартиры

В столичном районе Лефортово ведется строительство ЖК по программе реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка появится по адресу: улица Шепелюгинская, земельный участок 14, на месте снесенного дома № 14 на той же улице. Общая площадь объекта составит более 19 тыс. кв. м

«В районе Лефортово возводят двухсекционный дом переменной этажности. Он рассчитан на 194 квартиры с готовой улучшенной отделкой, три из них предназначены для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 12,6 тысячи квадратных метров. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным покрытием, а также зону для отдыха. Сейчас на объекте завершены монолитные работы на одной секции и ведется возведение монолитных конструкций надземных этажей — на другой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом появится в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Рядом расположены несколько станций метро и МЦД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по реновации в 2026–2028 годах.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.