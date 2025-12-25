Овчинский: в Лефортове освободили площадку для строительства жилья по реновации

В районе Лефортово в Юго-Восточном административном округе освободили площадку для строительства нового жилого комплекса по программе реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Ранее на участке располагался дом, жители которого уже переехали в современные квартиры с улучшенной отделкой. По реновации на месте сноса домов ветхого жилого фонда возводят новые ЖК с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями.

«В рамках программы реновации в районе Лефортово мы демонтировали старое здание по адресу: ул. Авиамоторная, д. 5. На месте сноса сформирована новая площадка. На ней возведут новостройку общей площадью жилья около 10 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить новым жильем около 360 горожан. Жилой комплекс построят с учетом принципов безбарьерной среды: коридоры в подъезде будут широкие, вестибюли и лифтовые холлы расположат на одном уровне, без ступенек. Пешеходные дорожки спроектируют так, чтобы удобно было передвигаться всем жильцам», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии новых профессий в строительной отрасли, которому способствует программа реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.