Овчинский: в Кузьминках освобождена площадка для строительства по реновации

Столица освободила площадку для строительства жилья по программе реновации на юго-востоке города в районе Кузьминки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Для обеспечения волнового переселения участников реновации столица демонтирует ветхие дома и возводит на их месте современные ЖК с инфраструктурой и благоустроенными территориями.

«Город демонтировал расселенный старый дом на Волгоградском проспекте. На его месте освободилась территория для строительства нового жилого комплекса. Его общая площадь составит около 10,3 тыс. кв. м, что позволит обеспечить новым жильем около 370 москвичей. Жилой комплекс возведут с учетом принципов безбарьерной среды: широкие коридоры, вестибюли и лифтовые холлы будут на одном уровне. Во дворах пешеходные дорожки спроектируют так, чтобы удобно было передвигаться как родителям с колясками, так и маломобильным горожанам», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет столичные районы.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.