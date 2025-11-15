сегодня в 11:21

Овчинский: в Краснопахорском районе по реновации строят дом на 269 квартир

В Краснопахорском районе, в поселке Шишкин Лес на пятом земельном участке, по программе реновации ведется строительство жилого комплекса. Его общая площадь составит почти 24 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«В Краснопахорском районе строят жилой комплекс из двух корпусов. В доме предусмотрели 269 квартир с готовой улучшенной отделкой, включая пять квартир, адаптированных для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 16 тысяч квадратных метров. В пешей доступности расположены школа и детский сад, а также медучреждения для детей и взрослых», – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что на данный момент на объекте идет монтаж монолитных конструкций подземной части.

Строительство ведется в экологически благополучном районе, окруженном обширными природными территориями. Поблизости расположен лес, усадьба Михайловское и протекает река Пахра.

Для жителей во дворе на безопасном покрытии будут созданы одна детская и одна спортивная площадки. Дополнительно организуют зону отдыха, где установят подвесные качели.

Разрешительную документацию на строительство этого объекта Мосгосстройнадзор оформил в августе 2025 года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».