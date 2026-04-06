Овчинский: в Коптеве строят дом по реновации на 222 квартиры

В районе Коптево на севере Москвы строят новый жилой дом в рамках программы реновации. Суммарная площадь здания превысит 23 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство жилого комплекса ведется по адресу: улица Генерала Рычагова, з/у 14/2.

«В районе Коптево началось возведение монолитных конструкций наземной части двухсекционного жилого дома по программе реновации. В нем будет 222 квартиры с готовой чистовой отделкой жилой площадью свыше 13 тыс. кв. м. Две квартиры адаптируют для маломобильных граждан. В доме и на прилегающей территории обеспечат безбарьерную среду. Двор благоустроят: здесь появятся детская и спортивная площадки с современными игровым и тренажерным комплексами, а также место для тихого отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что дом построят в пешей доступности от пляжа Тимирязевского парка. Поблизости располагаются аптеки, магазины, поликлиника, школы, детсады и станция МЦК Коптево.

Первые этажи дома будут нежилыми. В новостройке будет два подъезда со сквозными входными группами. Внутри разместят просторные вестибюли с лифтовыми холлами, комнаты для консьержей, а также кладовые для колясок и велосипедов.

Разрешение на строительство дома в марте 2025 года выдал Мосгосстройнадзор.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказывал, что во всех округах Москвы со старта программы реновации новоселье отпраздновали порядка 85 тыс. семей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее

Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

