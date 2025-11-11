Овчинский: в Коптеве более 500 семей переехали в новое жилье по реновации

В рамках программы реновации в районе Коптево, который относится к Северному административному округу, город построил и ввел в эксплуатацию 4 новых жилых здания. Уже более 500 семей смогли отметить новоселье в современных квартирах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе Коптево планируется расселить 123 жилых дома, где на сегодняшний день проживают более 23 тыс. человек. Каждая из этих семей будет обеспечена новым комфортабельным жильем.

«Первая новостройка в районе Коптево по адресу: Соболевский проезд, дом 20Б, была передана под заселение по программе реновации в 2022 году. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло четырех. Новоселье отпраздновали свыше 500 семей. Все квартиры сдаются с готовой улучшенной отделкой, не требующей дополнительного ремонта. Чтобы переезд участников программы реновации был максимально комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что более 400 семей из числа уже переехавших воспользовались сервисом «Помощь в переезде».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% энергоресурсов в сравнении со старыми пятиэтажками.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».