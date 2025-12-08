Овчинский: в ЮВАО идет обустройство фасадов дома по реновации

В рамках программы реновации в Юго-Восточном административном округе столицы идет обустройство фасада новостройки, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жилой дом расположен по адресу: ул. Краснодарская, з/у 18. Он будет состоять из трех корпусов.

«Район Люблино — один из лидеров столицы по числу построенных домов для реализации программы реновации. Всего в доме запроектировано 524 квартиры, общая жилая площадь в сумме составит почти 30 тыс. кв. м. Сейчас строители обустраивают фасады зданий, также ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На первых этажах новостройки предусмотрены нежилые помещения.

В каждом подъезде оборудуют комнаты для консьержей и функциональные колясочные, которые позволят жителям удобно хранить личный инвентарь без необходимости занимать жилое пространство в квартире.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.