Овчинский: в Измайлове освободили площадку для строительства дома по реновации

В столичном районе Измайлово на востоке Москвы завершился снос старого жилого здания, входившего в программу реновации. Теперь здесь создана новая строительная площадка для будущего жилого комплекса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Участок расположен по адресу: 1-я Прядильная улица, з/у 3.

«Один из механизмов реализации программы реновации — это волновое переселение москвичей. Сначала все жители старого дома переезжают в современные новостройки, затем расселенное здание сносят, а на его месте формируют территорию для строительства нового жилья с сопутствующей инфраструктурой. Такая площадка сейчас сформирована на 1-й Прядильной улице. Там возведут новостройку общей жилой площадью около 7,2 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он уточнил, что это даст возможность предоставить современное жилье примерно 260 москвичам.

В новом здании и вокруг него будет создана безбарьерная среда. В подъездах отсутствуют пороги и ступени, установлены восемь лифтов разной грузоподъемности. Просторные лифты соединяют жилые этажи с подземной парковкой.

На первых этажах запланированы помещения для объектов инфраструктуры, а также светлые просторные вестибюли со сквозными входами. Их украшает витражное остекление, наполняющее пространство естественным светом в дневное время. В утренние и вечерние часы освещение будут обеспечивать энергоэффективные светильники.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что темпы реализации программы реновации будут увеличиваться.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».