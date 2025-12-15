Овчинский: в Измайлове начали строить дома для проекта «Московские кварталы»

В столичном районе Измайлово началось возведение трех ЖК в рамках городского проекта «Московские кварталы», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Строительные площадки расположены на ул. 3-й Прядильной в районе Измайлово — лидере по числу возводимых домов для проекта «Московские кварталы».

«На земельном участке № 4 построят четырехсекционный дом. Он будет рассчитан на 235 квартир жилой площадью почти 12 тыс. кв. м. На земельном участке № 10 — дом из двух корпусов, в котором запроектированы 194 квартиры. В сумме жилая площадь составит около 10 тыс. кв. м. Кроме того, на земельном участке № 14 также появится новостройка из двух корпусов, всего в доме будет 170 квартир совокупной жилой площадью свыше 8,2 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В квартирах во всех трех домах выполнят готовую отделку.

На первых этажах новостроек предусмотрены нежилые помещения, где в дальнейшем откроются магазины и пункты выдачи заказов, кофейни и пекарни, салоны красоты, досуговые центры и другие востребованные москвичами сервисы.

Дворы благоустроят и сформируют комфортные общественные пространства. Там оборудуют игровые площадки для детей, функциональные спортивные площадки, а также зоны для спокойного отдыха.

Рядом расположены станция метро «Измайловская» и остановки городского транспорта, детские сады и школы, медучреждения и различные спортивные объекты. Кроме того, для автомобилистов предусмотрен удобный выезд на Щелковское шоссе.

Квартиры в домах от «Московских кварталов» на 3-й Прядильной улице уже доступны для покупки. Приобретение квартир в домах от городского застройщика на этапе строительства доступно по договору долевого участия.

Городской проект «Московские кварталы» был запущен в конце мая 2025 года. В его рамках закладываются основы квартального подхода — жилые дома строят вместе с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.