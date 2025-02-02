Овчинский: в феврале для застройщиков пройдут 10 обучающих семинаров

В феврале 2025 года, согласно утвержденному расписанию, состоится 10 обучающих семинаров, которые будут посвящены предоставлению государственных услуг в отрасли строительства в электронном формате. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Семинары для специалистов строительной сферы пройдут в онлайн-режиме. Первое мероприятие запланировано на 10 февраля в 15:00. Участники смогут изучить процессы согласования проектов изменения внешнего архитектурного облика зданий и оформления заключений о выполненных работах по таким изменениям, а также подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков.

«Обучающие мероприятия по предоставлению госуслуг в электронном виде позволяют застройщикам быстрее и эффективнее взаимодействовать с государственными органами, сокращая время на оформление документов. Это помогает сократить ошибки при заполнении заявлений и повысить эффективность работы. 11 и 25 февраля спикеры расскажут о выдаче разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, 20 февраля подробнее познакомят с тонкостями государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», — отметил Овчинский.

На семинарах 13 и 27 февраля в 13:30 участники познакомятся с процессом получения разрешений на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, включая грунты. В 15:00 того же дня спикеры расскажут, как правильно оформить разрешения на проведение земляных работ, размещение временных объектов и установку временных ограждений на территории Москвы.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, в городе проводят работу по переводу государственных услуг в строительной сфере в электронный формат. Онлайн-сервисы упрощают взаимодействие и сокращают временные затраты застройщиков.

Запись на семинары доступна всем желающим. В заявке нужно указать имя, отчество и фамилию участника, дату участия, контактные данные, включая адрес электронной почты. На указанный адрес накануне мероприятия направят информацию для подключения к видеоконференции. Заявки принимают до 12:00 в день проведения семинара. Для регистрации необходимо отправить письмо на адрес FursovSA1@mos.ru.

Подробный график обучающих семинаров доступен по ссылке.