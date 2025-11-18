сегодня в 11:28

Овчинский: в ЕКЦ провели более 1 тысячи консультаций о правилах строительства

Более 1 тыс. горожан получили консультации по вопросам градостроительных ограничений и правил строительства на своих участках в Едином контактном центре Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы (ЕКЦ), сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Только с начала года более 380 человек получили консультации по вопросам градостроительных ограничений, действующих в отношении земельных участков

«Единый контактный центр стал надежным помощником для москвичей и профессионального сообщества, обеспечивая доступность и прозрачность градостроительной информации. Возможность бесплатно и оперативно получить квалифицированную консультацию по вопросам строительных ограничений и разрешенных параметров застройки помогает гражданам принимать обоснованные решения, а застройщикам — оптимизировать процессы реализации проектов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Единый контактный центр дает возможность жителям столицы оперативно получать актуальную информацию о реновации, ходе строительства объектов, этапах реализации проектов и других важных аспектах градостроительной деятельности.

Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы был создан в марте 2017 года для обеспечения справочно-консультационной поддержки застройщиков и граждан.