Овчинский: в домах по реновации открылось около 40 частных медпредприятий и аптек

С момента старта программы реновации в столице на первых этажах новостроек используется 39 нежилых помещений для размещения аптек и частных медицинских предприятий, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Одна из основных задач программы реновации — создание комфортной городской среды для жителей.

«Сегодня в 11 округах столицы используются 39 нежилых помещений для размещения объектов здравоохранения. В них открылись: аптеки, стоматологические и медицинские клиники, лаборатории и центр коррекции зрения. Из них в Западном — семь, в Северо-Восточном — шесть. В Южном и Северном административных округах — по пять помещений. В ТиНАО и ЮЗАО — по четыре», — отметил Овчинский.

Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов предусмотрено строительство около восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет создано более 200 тыс. рабочих мест.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял об итогах реализации программы реновации в прошлом году.

Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года.