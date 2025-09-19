сегодня в 11:13

Овчинский: в бизнес-центре в Обручевском районе приступили к внутренней отделке

В Обручевском районе на юго-западе Москвы застройщик начал внутреннюю отделку помещений бизнес-центра класса А, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Офисный центр AFI Park «Воронцовский» возводят на ул. Академика Челомея недалеко от двух станций метро: «Калужской» и «Воронцовской» БКЛ.

«21-этажное здание площадью свыше 13 тыс. кв. м станет завершающим этапом строительства одноименного многофункционального квартала. На данный момент полностью завершили кровельные работы и устройство наружных сетей. Инфраструктура делового центра с продвинутыми инженерными системами будет отвечать потребностям сотрудников и создаст сбалансированную экосистему для работы, встреч и развития. Ввод объекта в эксплуатацию девелопер запланировал на IV квартал 2025 года», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Эргономичные планировки офисов площадью от 28 до 503 кв. м дают возможность организовать на каждом этаже функциональные рабочие зоны, переговорные комнаты, кабинеты руководителей, конференц-зал, бизнес-гостиные и зоны отдыха.

Особенностью проекта станет панорамное остекление, что создаст эффект стеклянной стены и обеспечит максимальный обзор с красивыми видами на город и зеленый массив Воронцовского парка.

Бизнес-центр выдержан в стилистике зданий окружающей застройки и формирует городской облик из современных зданий бизнес-класса, благоустроенного парка, функциональных общественных пространств.