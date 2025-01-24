Овчинский: в Бескудниковском районе построили дом по реновации

В рамках программы реновации в ЖК на севере столицы по адресу: Бескудниковский бульвар, д. 50/1, построили дом. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Дом составляют 4 секции переменной этажности суммарной площадью около 22 тыс. кв. м.

«В новом жилом комплексе предусмотрено 186 квартир общей площадью свыше 10 тыс. кв. м. В 4 секциях установили 7 лифтов грузоподъемностью 630 и 1000 кг. В подъездах оборудованы комнаты для консьержей и колясочные, а на первых этажах — помещения, где откроются объекты социально-бытового назначения», — рассказал Овчинский.

Он уточнил, что в шаговой доступности для удобства жителей располагаются магазины, кафе, учебные заведения, поликлиники, парк «Ангарские пруды», а также станции «Селигерская» и «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. На придомовой территории обустроили зону отдыха, спортивную и детскую площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в программу реновации вошли 9 новых площадок, расположенных в 5 районах и 3 административных округах города.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.