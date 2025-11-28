Овчинский: утвержден проект планировки территории в Черемушках в рамках КРТ

В столичном районе Черемушки утвердили проект планировки территории (ППТ), в границах которого будет реализован проект комплексного развития территории (КРТ). Здесь возведут новые жилые дома, общая площадь квартир в которых превысит 26 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В районе Черемушки на Херсонской улице утвержден проект планировки территории, в границах которой будет воплощен проект КРТ. Так, на участке площадью 1,17 га построят жилые дома для реализации программы реновации. Площадь квартир в новостройках составит 26,16 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить новым жильем около 800 москвичей. В домах оборудуют подземные парковки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на участке построят центральный тепловой пункт и трансформаторную подстанцию, а также благоустроят 0,17 га прилегающей территории.

Участок под застройку находится по адресу: улица Херсонская, владение 35, в зоне сложившейся городской инфраструктуры. Поблизости расположены школы, детские сады, парковые зоны и магазины.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов в сравнении со старыми.

В рамках программы КРТ на местах бывших промышленных зон, неэффективно используемых и пустующих землях создаются привлекательные городские пространства, которые гармонично встраиваются в городскую среду. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и реализации находится 336 подобных проектов общей площадью более 4,2 тыс. га. Эта программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.