Овчинский: строительство первого дома по реновации в Бибиреве выполнено более чем на 40%

В столичном районе Бибирево Северо-Восточного административного округа Москвы по программе реновации возводят дом общей площадью свыше 34 тыс. кв. м, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка на ул. Корнейчука, з/у 47А/1, состоит из трех секций.

«Она станет первым жилым комплексом в районе Бибирево, возведенным по программе реновации. В доме будет 457 квартир с готовой улучшенной отделкой — это почти 23 тысячи жилых „квадратов“. В их число входят шесть квартир, адаптированных для маломобильных граждан. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 40 процентов, уже завершается возведение монолитной конструкции дома», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В доме запроектированы просторные и светлые подъезды с комнатами для консьержей и колясочными. Входные группы будут сквозными и без лестниц, на одном уровне с улицей для создания безбарьерной среды. Во дворе проведут благоустройство и озеленение: появятся детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.