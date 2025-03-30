Строительство храма в Марьине завершится к концу 2025 года

Юго-Восточном административном округе продолжается строительство храмового комплекса в честь святого праведного Симеона Верхотурского, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он расположен по адресу: Новочеркасский бульвар, владения 6-8.

«Сейчас ведется кирпичная кладка барабана, в мае будут установлены купола и кресты. Одновременно строители приступили к работам по наружным сетям. Ввод храма в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года», — уточнил Овчинский.

Внутри основного храма вместимостью 500 прихожан расположены алтарь, солея, молельный зал и хоры над притвором, в цокольной части — нижний храм, актовый зал, технические помещения. На двух этажах приходского дома разместятся трапезная, административные и служебные помещения.

На сегодняшний день при участии департамента градостроительной политики города Москвы в рамках реализации Программы строительства храмовых комплексов на территории города в период с 2014 года введено в эксплуатацию 120 объектов, в том числе 13 — на территории ЮВАО.