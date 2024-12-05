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Овчинский: строительство детсада в Очакове-Матвеевском завершено на 70%

В московском районе Очаково-Матвеевское, который расположен на западе города, возводят детский сад, рассчитанный на 350 мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Детский сад строят по адресу: Очаковское шоссе, з/у 5А/16. На сегодняшний день работы закончены на 70%.

«По завершении строительства инвестор передаст его в столичную систему образования по договору участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства застраиваемой территории, предусматривающему строительство объекта образования и последующую передачу в собственность города Москвы», — сказал Овчинский.

Он добавил, что в детском саду предусмотрено 14 групповых ячеек для комфортного пребывания малышей, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинеты для развивающих и коррекционно-развивающих занятий, помещения для администрации и воспитателей, кулинариум, изостудия.

В объемно-планировочных решениях предусмотрено здание переменной этажности с подземным этажом. Кроме этого, сад имеет Г-образную форму.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказывал, что на западе столицы рядом с соцобъектами строятся жилые комплексы по реновации.