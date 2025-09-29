Овчинский: строительство 6 ЖК по реновации началось на севере Москвы в этом году

С начала текущего года в Северном административном округе Москвы стартовало возведение 6 ЖК по программе реновации, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в столичный комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Новостройки возводятся по адресам: Дмитровское ш., з/у 36/2; 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5, стр. 1; ул. Генерала Рычагова, вл. 14; Дмитровское ш., з/у 32/1; ул. Долгопрудная, з/у 6/1; Дмитровское ш., з/у 93/3/1. Их общая площадь составит около 138 тыс. кв. м.

«С начала 2025 года в Северном административном округе стартовало строительство 6 жилых комплексов по программе реновации. Всего в них появится свыше 1,3 тыс. квартир общей площадью более 80 тыс. кв. м. Кроме того, 17 квартир в этих домах будут адаптированы для маломобильных граждан. На первых этажах смогут открыться магазины, кофейни, аптеки и другие социально значимые объекты, также там предусмотрены комнаты для консьержей и помещения для хранения детских колясок, велосипедов и самокатов», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Территория ЖК спроектирована по принципу безбарьерной среды.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется строительству домов по программе реновации.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.