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Овчинский: стартовало возведение дома по реновации в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе на севере столицы началось возведение новостройки по программе реновации, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК строится на Дмитровское ш., з/у 32/1, на месте расселенного дома по адресу: Дмитровское ш., д. 32, к. 1. Общая площадь новостройки составит свыше 26 тыс. кв. м.

«Новостройка рассчитана на 275 квартир общей площадью свыше 15 тыс. кв. м. Рядом расположен будущий городской вокзал «Петровско-Разумовская», учебные заведения, а также магазины. Сейчас на объекте ведется вынос инженерных сетей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первый этаж здания спроектирован нежилым: здесь будет просторный вестибюль, помещение для консьержа и колясочная. В нежилых помещениях смогут открыться аптеки, магазины, кафе или другие объекты социально-бытового назначения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.