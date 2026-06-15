Овчинский: стартовали работы на площадке для возведения дома по реновации в Перове

На востоке столицы в районе Перово стартовали работы подготовительного периода по строительству жилого дома в рамках программы реновации. Общая площадь здания превысит 27 тыс. кв. м, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дом будет расположен по адресу: ул. Металлургов, з/у 30.

«Трехсекционное здание переменной этажности рассчитано на 282 квартиры. В них будет выполнена качественная отделка в современном стиле, подключены коммуникации и предусмотрено все необходимое для заселения. На придомовой территории запроектированы две детские и две спортивные площадки, места для отдыха, освещение, озеленение. Сейчас на площадке идет поэлементный разбор здания старого фонда. Оно демонтируется по технологии „умного сноса“, которая подразумевает ручной разбор и сортировку материалов для последующей переработки, а также применение гидропушки, позволяющей вести работы практически без пыли. Кроме того, началась подготовка к устройству шпунтового ограждения будущего котлована», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Столичный стандарт качества строительства обеспечивает системная работа инспекторов «Контроля Москвы».

Дом будет рядом с социально значимыми объектами инфраструктуры: в радиусе 15 минут ходьбы располагаются учебные заведения, медицинские центры, спортивные секции, Терлецкий лесопарк. До станции метро «Перово» идти 10 минут пешком, автобусная остановка находится напротив дома.

Помимо этого, благодаря качественным материалам и передовым инженерным решениям новостройка будет иметь высокие параметры энергоэффективности и пожаробезопасности. Срок службы современных монолитных домов превышает сто лет. Дом будет подключен к индивидуальному тепловому пункту, что позволит ему не зависеть в плане теплоснабжения от соседних зданий.

Дом представляет собой композицию из нескольких разновысотных секций, смещенных относительно друг друга. Благодаря этому приему здание будет выглядеть современно и пластично, а украшением экстерьера станет фасадная сетка с крупным ритмом белых вертикальных и горизонтальных линий.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.