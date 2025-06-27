Овчинский: спорткомплекс с футбольным полем построят в Раменках

Инвестор построит спортивный комплекс с футбольным полем общей площадью около 10 тыс. кв. м, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый объект будет расположен на западе столицы в районе Раменки по адресу: ул. Минская, з/у 2А. В его состав войдут главный и административно-бытовой корпуса, а также футбольное поле.

«В пятиэтажном главном здании запроектированы универсальный спортивный зал площадью 730 квадратных метров, зал для соревнований с трибунами и балконом, помещения для игр в нарды, шашки, шахматы, а также два тренажерных зала, помещения для индивидуальных тренировок, киберспортаи спортивного программирования. Также предусмотрены балконы и террасы на третьем и четвертом этажах. Рядом с главным корпусом разместится футбольное поле размером 90 на 45 м с беговыми дорожками и зонами для занятий легкой атлетикой. Там будет установлена трибуна на 200 мест и оборудован административно-бытовой блок с тренерскими и раздевалками для спортсменов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для облицовки фасадов строители используют алюминиевые ламели и пластины под дерево, витражное остекление, керамогранит, стемалит. Входную группу снаружи на западной стороне дома украсит медиаэкран.

На соседнем участке рядом со спорткомплексом появится ФОК с двумя спортивными залами: многофункциональным и специализированным для игры в падел-теннис.

Ход строительства спортивного объекта на каждом этапе пройдет под надзором Мосгосстройнадзора.

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