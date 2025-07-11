Овчинский: специалисты ЕКЦ в июне обработали около 3,5 тыс. обращений

В июне 2025 года сотрудники Единого контактного центра (ЕКЦ) Градостроительного комплекса Москвы приняли и рассмотрели около 3,5 тыс. обращений от горожан и застройщиков. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Почти 2 тыс. запросов были связаны с программой реновации, что свидетельствует о значимости этого проекта для жителей и их вовлеченности в его реализацию.

«В июне 2025 года специалисты ЕКЦ обработали на 40% больше запросов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это подтверждает повышение уровня доверия жителей к специалистам и их активное участие в обсуждении вопросов градостроительного развития Москвы. Граждане чаще всего обращаются к специалистам Единого контактного центра по телефону (90% всех обращений за месяц)», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что еще 8% запросов приходят на электронную почту, а 2% — через портал mos.ru.

Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы был создан в марте 2017 года для консультационной поддержки граждан и застройщиков по всем вопросам, связанным со строительством и градостроительной деятельностью.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики напомнили, что связаться с ЕКЦ можно по телефону +7(499)-401-01-01 (работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00), а также через электронную почту help@str.mos.ru или специальную форму на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, а также на портале «СтроимПросто».

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».