Овчинский: специалисты ЕКЦ провели почти 4 тыс консультаций с начала 2025 года

С января 2025 года сотрудники Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы обработали более 3,9 тыс. обращений жителей столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЕКЦ создали в марте 2017 года с целью предоставления консультаций и справочной информации гражданам и застройщикам по вопросам, связанным с градостроительством и строительством.

По словам Владислава Овчинского, порядка 70% обращений каждый год поступает по вопросам реновации. В январе текущего года специалисты ЕКЦ обработали на эту тему 2,6 тыс. запросов.

«Чаще всего жителей интересует, каким образом происходит оповещение о начале переселения и как записаться на осмотр предложенной квартиры. Многие горожане хотят узнать, как оформить помощь при переезде и в какой срок необходимо освободить старую квартиру. Кроме того, поступают запросы по постановке на регистрационный учет по месту жительства и открытию лицевых счетов», — отметил Овчинский.

Он добавил, что также поступают запросы по открытию лицевых счетов и постановке на регистрационный учет по месту жительства.

При поступлении подобных запросов сотрудники ЕКЦ разъясняют семь основных этапов переезда по программе реновации. Сначала жители получают письмо с предложением новой квартиры и приглашением на осмотр. После этого они подают заявление о согласии на переезд и подписывают соответствующий договор. Затем оформляется переход права собственности на новое жилье, и гражданин получает право на помощь в организации переезда. Завершающими шагами являются постановка на регистрационный учет по новому месту жительства и открытие лицевых счетов.

Для получения дополнительной информации о программе реновации или консультации по строительным вопросам можно обратиться в ЕКЦ Градостроительного комплекса Москвы по телефону: +7 (499) 401-01-01 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). Также запросы принимаются по электронной почте: help@str.mos.ru, через форму на сайте Градостроительного комплекса Москвы и на портале «СтроимПросто».