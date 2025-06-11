Овчинский: соцобъекты заняли более 60 нежилых помещений в новостройках ЦАО

В рамках программы реновации в двух районах Центрального административного округа на первых этажах новых жилых зданий было открыто более 60 нежилых помещений социально-бытового назначения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Согласно программе, в новостройках планируется обустройство порядка восьми тысяч нежилых помещений на первых этажах, что позволит создать свыше 200 тыс. рабочих мест.

«Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют и строят нежилыми под объекты социально-бытового назначения. Это позволяет не только развивать малый и средний бизнес в столице, но и улучшать инфраструктуру в шаговой доступности для москвичей. На сегодня в ЦАО используются свыше 60 таких помещений», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В департаменте градостроительной политики уточнили, что в Басманном районе задействовано пять из них — преимущественно под магазины. Около 60 помещений расположены в Пресненском районе, где работают кафе, салоны красоты, детские сады, пункты выдачи товаров и офисы управляющих компаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».