Овчинский сообщил о расселении семи старых домов по реновации в Соколиной Горе

На востоке Москвы в районе Соколиная Гора завершено переселение жильцов из семи домов, включенных в программу реновации. Информацию об этом предоставил глава Департамента градостроительной политики Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Согласно плану реновации, в Соколиной Горе планируется расселение 68 зданий, в которых проживает приблизительно 12,3 тыс. жителей столицы.

«В 2024 году в районе Соколиная Гора началось переселение жителей в первую новостройку по программе реновации на 9-й улице Соколиной Горы. Сегодня жители уже семи старых домов переехали в новое комфортное жилье. Около 500 семей отпраздновали новоселье в четырех новостройках на 3-й, 5-й, 9-й улицах Соколиной Горы и Вольной улице. Квартиры для них передали под заселение с готовой улучшенной отделкой. Территории возле новых жилых комплексов благоустроили: там высадили деревья и кустарники, оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом», – рассказал Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что современные дома, построенные в рамках реновации, позволяют экономить до 40% ресурсов по сравнению с устаревшими пятиэтажками.

Желающие больше узнать о программе реновации в Москве, могут получить необходимую информацию найти на сайте mos.ru.

Программа реновации была запущена в августе 2017 года и охватывает около миллиона жителей российской столицы, предусматривая переселение из 5176 домов. Также мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы реализации данной программы.

На данный момент Москва демонстрирует лидирующие позиции среди российских регионов по объемам строительства. Активное жилищное строительство соответствует задачам и направлениям национального проекта «Инфраструктура для жизни».