Овчинский: школа в районе Покровское-Стрешнево построена на 70%

На территории бывшего Тушинского аэродрома ведется строительство школы, рассчитанной на 850 учеников. На данный момент строительство завершено на 70%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Школа строится в рамках развития территории бывшего Тушинского аэродрома и станет частью жилого квартала Holland Park, расположенного по адресу: Волоколамское шоссе, з/у 71/15.

Как отметил министр, суммарная площадь трехэтажного объекта составляет 22,5 тыс. кв. м. Здание спроектировали так, что входные группы, рекреационные и учебные зоны для младших классов, основной и средней школы разграничены.

«Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, в здании предусмотрены два спортивных зала, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла, а также амфитеатр для проведения уроков и школьных мероприятий. На прилегающей территории оборудуют пространство для занятий по ботанике, площадки для гимнастики и сдачи ГТО, волейбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку на 100 м, зону для прыжков в длину с разбега, а также поле для мини-футбола, площадки для настольного тенниса», — отметил Овчинский.

Школа представляет собой прямоугольное здание с полузамкнутым внутренним двором. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья: входные группы спроектированы без ступеней, а для удобного перемещения между этажами установят три лифта грузоподъемностью 1000 килограммов.

На прилегающей территории планируется провести комплексное озеленение и благоустройство: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, а также создадут зоны для активных игр, площадку для общешкольных мероприятий и торжественных линеек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о завершении строительства школы на 825 мест на территории Тушинского аэродрома.

Возведение социальных объектов в Москве соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».