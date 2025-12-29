Овчинский: сервисы создания 3D-моделей «СтроимПросто» использовали 1,5 тыс раз

сегодня в 14:10

Специализированный комплекс решений для создания 3D-моделей на портале «СтроимПросто» был применен пользователями более 1,5 тыс. раз с момента его запуска. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Экосистема, представленная в сентябре 2025 года, ориентирована на застройщиков и профильных специалистов, которые создают 3D-модели для последующего утверждения архитектурно-градостроительных решений.

«Экосистема стала важным элементом цифровой трансформации строительной отрасли Москвы. Она делает процесс моделирования более удобным для профессионалов, позволяя оптимизировать многие процессы. В ее состав входят сервисы генерации наименований, каталог готовых элементов и инструментов для автоматической проверки высокополигональных моделей на соответствие требованиям Департамента информационных технологий. Это значительно ускоряет и облегчает согласование 3D-моделей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что с сентября 2025 года, когда система стартовала, к ней обратились свыше 1,5 тысячи раз.

Кроме того, экосистема содержит исчерпывающий набор инструментов для разработки и верификации 3D-моделей, включая сервис генерации корректных текстур, геометрических объектов и материалов.

Создание и совершенствование электронных сервисов для участников инвестиционно-строительной деятельности осуществляют в рамках нацпроекта «Экономика данных».