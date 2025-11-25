Овчинский: работы по фасаду бизнес-центра на севере Москвы завершат в 2025 году

Фасадные работы в здании бизнес-центра в Беговом районе столицы выполнены на 95%, а до конца этого года застройщик планирует полностью их завершить, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Бизнес-центр Tower D возводится по адресу: Бумажный проезд, владение 19, строения 4, 5. Объект входит в состав офисного квартала STONE Towers, который расположен между транспортными узлами «Белорусская» и «Савеловская».

«Общая площадь современного 19-этажного офисного здания в Бумажном проезде составит порядка 50 тыс. кв. м. Сейчас на площадке ведутся работы по внутренней отделке, завершить которые девелопер намерен в декабре. Параллельно активно проводится благоустройство прилегающей территории», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Он добавил, что на первом этаже БП появятся кафе и видовой ресторан с открытой верандой, а на втором — столовая для сотрудников. После окончания строительства на объекте создадут около 4 тыс. новых рабочих мест.

Это последняя очередь крупного делового комплекса: ранее были введены в эксплуатацию бизнес-центры Tower A, Tower B и Tower C. Таким образом, Tower D станет завершающим элементом офисного квартала STONE Towers, формируя его финальный архитектурный облик.

Фасад Tower D выполнен из современного материала — стеклофибробетона, который придает зданию выразительность и обеспечивает долговечность конструкции. Каждая из четырех башен квартала обладает индивидуальным архитектурным решением при сохранении общего дизайн-кода.