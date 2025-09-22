Овчинский: программа реновации в ЗелАО выполнена почти наполовину

В Зеленоградском административном округе объем работ в рамках действующей программы реновации выполнен практически наполовину, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«В действующую программу реновации в Зеленоградском административном округе вошли 34 дома, 16 из которых уже расселены — то есть более 47%. Свыше 1,1 тыс. семей переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Снесены 12 старых домов, в округе возведены 7 новостроек. Еще 2 жилых комплекса сейчас находятся в стадии строительства. В них в общей сложности оборудуют свыше 900 квартир», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Известно, что во всех домах предусмотрены увеличенные вестибюли и сквозные выходы — на улицу и во внутренний двор. На придомовой территории проложены тротуары с нескользящим покрытием и тактильной разметкой для безопасного передвижения жильцов в любую погоду.

В прошлом году в ЗелАО построили жилой комплекс по адресу: ул. Заводская, д. 14, к. 1 и 2. Новостройка включает 477 квартир общей площадью более 28,7 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.