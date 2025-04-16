Почти 160 семей переехали в дом по реновации в Промышленном проезде

Около 160 семей уже переехали в новые квартиры по программе реновации в жилом комплексе в Промышленном проезде, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Переселение в новостройку по адресу: Промышленный проезд, д. 4, стартовало зимой.

«Из 211 переезжающих семей около 160 уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. Жители могли воспользоваться услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые. Более 100 семей воспользовались этой возможностью. В пешей доступности от жилого комплекса находятся станции метро „Фили“ и „Багратионовская“, торговый центр „Филион“, а также школы, детские сады, магазины и кафе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в ЗАО столицы в программу реновации вошло 548 старых домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.

Вся информация о программе реновации представлена на сайте mos.ru.