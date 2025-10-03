Овчинский: по реновации на северо-западе Москвы переселяются жители более 70 домов

В Северо-Западном административном округе в рамках реновации в расселение вошло 72 дома старого жилого фонда, поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в округе предстоит расселить 432 ветхих дома. Новые квартиры получат свыше 86 тыс. москвичей.

«Переселение участников программы реновации на северо-западе столицы началось в 2021 году. На сегодня количество домов, которые затронуло расселение достигло 72. Из них 42 дома город полностью освободил, а жители переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. В частности, в районе Хорошево-Мневники в новостройки переехали москвичи из 12 расселенных зданий, в Северном Тушине — из восьми. Еще по шесть домов расселили в районах Щукино, Южное Тушино и Митино. После расселения старые дома по программе реновации демонтируют с помощью технологии „умный снос“. Она позволяет безопасно разобрать старые здания по частям, а строительный мусор отправить на переработку», — приводит слова Владислава Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

При переселении город учитывает расположение старых домов и предлагает москвичам квартиры в новостройках, возведенных в тех же районах, где они проживали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.