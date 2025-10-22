Овчинский: по проекту «Московские кварталы» построили первый дом

На северо-востоке столицы в районе Южное Медведково в рамках городского проекта «Московские кварталы» построен двухсекционный 18-этажный ЖК, рассчитанный на 170 квартир, сказал в интервью сайту «Москва 24» министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь здания превышает 18 тыс. кв. м. Новостройка возведена по адресу: ул. Полярная, д. 3.

«Столица контролирует каждый этап строительства домов в рамках программы „Московские кварталы“, поэтому жители гарантированно получают комфортные квартиры и благоустроенную территорию. Во дворе оборудованы по две детских и спортивных площадки, есть уютная зона для отдыха. В шаговой доступности — школы, детсады и вся необходимая инфраструктура. Рядом расположены живописные парки „Яуза“ и „Свиблово“ с исторической усадьбой. Наиболее востребованы однокомнатные квартиры — на них приходится 40% от общего числа проданных, за ними следуют двухкомнатные — 37% и трехкомнатные — 23%», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

ЖК возведен с использованием современной технологии вентилируемого фасада, обеспечивающей комфортную температуру в квартирах в любое время года. На доме установлены корзины для кондиционеров, которые гармонично интегрированы в общий дизайн.

Как уточнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, на первом этаже могут открыться магазины, аптеки, предприятия бытовых нужд или кафе, где можно выпить кофе перед работой или приятно провести свободное время.

Посмотреть доступные квартиры на улице Полярной, дом 3, можно на сайте москварталы.рф.

Квартиры в «Московских кварталах» можно приобрести через прямые продажи, а также в формате электронных аукционов. Жилье продается как готовым, так и с привлечением средств дольщиков.