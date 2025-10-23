Овчинский: по проекту КРТ в районе Мещанский построят недвижимость общественно-делового назначения

В Мещанском районе ЦАО будет реализован проект КРТ, направленный на развитие территорий вокруг крупного транспортно-пересадочного узла, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

На участке площадью 3,27 га появятся объекты общественно-делового назначения. Данный проект был размещен на портале mos.ru.

«В границах участка расположен действующий вестибюль станции метро “Рижская” Калужско-Рижской линии, который будет сохранен в ходе КРТ. Тут же строится второй вестибюль одноименной остановки Большой кольцевой линии, который обеспечит удобную пересадку между метро и второй, а в последствии – третьей и четвертой линиями МЦД и будущей высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург. Комплексное развитие участка предусматривает также строительство 170 тыс. кв. м недвижимости. Наибольший объем при этом – свыше 134 тыс. “квадратов” – придется на объекты общественно-делового назначения. В том числе построят гостиничный комплекс площадью более 35 тыс. кв. м, рассчитанный на 380 номеров. Реализация проекта позволит создать более 4,2 тыс. рабочих мест», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Отведенная под редевелопмент территория находится между ТТК, проспектом Мира и Водопроводным переулком. На участке расположена станция «Рижская». Реализация проекта станет частью масштабной работы по преобразованию площади напротив Рижского вокзала.

Уточняется, что в рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань.