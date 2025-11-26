Овчинский: по проекту КРТ на западе столицы появятся новые общественные пространства

В районах Филевский Парк и Дорогомилово Западного административного округа (ЗАО) в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) появятся благоустроенные общественные пространства, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Проект данного решения размещен на портале mos.ru. Известно, что реализация проекта займет три года.

«Одна из главных задач комплексного развития территорий — формирование современных комфортных общественных пространств. Один из таких проектов предстоит реализовать на западе столицы. Здесь планируется реорганизовать два участка общей площадью 1,79 га. Первый расположен в районе Филевский Парк, где рядом с жилой застройкой проведут благоустройство, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и проложат пешеходные дорожки. В границах территории сохранят базу „Жилищник“ района Филевский Парк. Другую площадку, в районе Дорогомилово, преобразуют в удобное пространство для прогулок и отдыха: оно дополнит зеленую зону между парком Победы на Поклонной горе и Минской улицей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участок в районе Филевский Парк расположен на Сеславинской улице, дом 6А, около станции «Багратионовская» Филевской линии метро, а площадка на ул. Минской, вл. 2Г, — недалеко от станций «Минская» Солнцевской линии метро и МЦД-4.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань.