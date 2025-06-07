Овчинский: первые семьи переехали в новостройку по реновации на Бескудниковском бульваре

С начала переселения на севере столицы в Бескудниковском районе уже более 30 семей переехали в новостройку по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Новостройка расположена по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 50/1. Всего в районе по реновации предстоит расселить 37 старых домов, в которых проживают почти 11,2 тыс. человек.

«Осмотр квартир в новостройке на Бескудниковском бульваре начался в апреле этого года. В жилом комплексе 186 квартир общей площадью более 10 тыс. кв. м. На сегодня более 30 семей отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Чтобы переезд для горожан был еще комфортнее, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Возле дома обустроили проезды, тротуары и пешеходные дорожки, установили наружное освещение, высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.

Поблизости располагаются школы, детские сады, предприятия социально-бытового обслуживания, Орловский сад, парк «Ангарские пруды», в шаговой доступности находятся станции метро «Яхромская» и «Селигерская».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов. Программу утвердили в августе 2017 года.