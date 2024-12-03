Овчинский: переезжать по программе реновации стало удобнее

Департамент градостроительной политики Москвы создал единую сетку записи для услуг центров информирования о переселении по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

В центрах информирования по переселению в рамках программы реновации жителям столицы помогают с переездом из старых в новые дома, возведенные по программе.

«Сервисы для участников программы реновации постоянно улучшаются. Сейчас появилась единая сетка онлайн- и офлайн-записи на услуги центров информирования по переселению. Так, очно или через суперсервис „Переезд по программе реновации“ на портале mos.ru можно легко и быстро записаться на осмотр квартиры, на подписание договора и на оказание помощи в организации переселения. Исключаются пересечения в слотах как при самостоятельной записи, так и через сотрудников центров», — отметил Овчинский.

Он добавил, что в центры информирования по переселению ежемесячно поступает в среднем больше 1 тыс. заявок.

Для получения указанных услуг в центре информирования о переселении по программе реновации можно записаться в суперсервисе «Переезд по программе реновации», на сайте mos.ru или у сотрудника центра информирования.

Подготовиться к переезду поможет общая инструкция, которая доступна в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на сайте mos.ru. Она поможет воспользоваться ссылками на полезные услуги, получить информацию по нужным для оформления договора документам, узнать, как организован переезд. При настройке параметров переезда суперсервис дает возможность познакомиться с инструкцией для конкретной жизненной ситуации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про заселение крупного ЖК на востоке города в районе Гольяново в рамках программы реновации.