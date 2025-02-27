Овчинский: переезд по реновации в новостройку на Пресненском Валу почти завершен

Около 230 семей переехали в новостройку по программе реновации в Пресненском районе ЦАО, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК находится по адресу: ул. Пресненский Вал, д. 19.

«Переселение в новостройку по программе реновации на Пресненском Валу стартовало осенью минувшего года. Тогда около 240 семей из четырех старых домов приступили к переселению в квартиры с готовой улучшенной отделкой. Сегодня количество переехавших семей достигло почти 230 — это 95% из всех переезжающих семей в новостройку. Для удобства и комфорта москвичей город предоставляет помощь при переезде. Благодаря сервису „Помощь в переезде“ можно бесплатно заказать автомобиль и грузчиков, которые помогут перевезти вещи из старой квартиры в новую», — прокомментировал Овчинский.

Всего в Пресненском районе по программе реновации будет расселено 53 старых дома. Новые квартиры получат более 3 тыс. семей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах реализации программы реновации в прошлом году.

Узнать больше информации о реновации можно на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году.