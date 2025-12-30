Овчинский: определены подрядчики по проектам КРТ на юге и востоке Москвы

Московский фонд реновации жилого фонда выбрал исполнителей для строительных работ в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Южном , Юго-Восточном и Восточном округах Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По результатам проведенных конкурсов определены компании, которые займутся возведением жилья по программе реновации, а также объектов социального и транспортного назначения в районах Кузьминки, Гольяново и Даниловский.

«В рамках трех лотов планируется строительство 14 жилых комплексов для реализации программы реновации, возведение социальных объектов, а также благоустройство территорий. В частности, на Павловской улице в Южном административном округе на территории площадью более 2,2 га появится жилой дом с площадью квартир свыше 24 тыс. кв. м, а также подстанция скорой помощи на 15 машино-мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В районе Кузьминки на территории почти в пять гектаров появится семь новых жилых домов. Их возведут на Зеленодольской улице, улице Академика Скрябина, Волжском бульваре и Волгоградском проспекте.

Шесть жилых комплексов планируется построить в Гольяново. Кроме того, на участке площадью более 8,5 га будут проведены работы по комплексному благоустройству и построены дороги местного значения.

Московский фонд реновации, выступая застройщиком, будет контролировать все этапы реализации проектов КРТ, включая качество работ и соблюдение установленных сроков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что темпы реализации программы реновации будут увеличиваться.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.